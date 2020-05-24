Дизайнер рассказал, как будут работать магазины одежды после пандемии

Москва, 24 мая. Эксперты рассказали, как после пандемии в России будут работать магазины одежды.

По словам президента Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрея Разбродина, в ритейле в настоящее время разрабатывают варианты технологий, которые обеспечат выбор фасона, примерку и другие сопровождающие покупку одежды «на удаленке» процедуры.

По словам дизайнера Дмитрия Шишкина, в обозримом будущем офлайн-продажи, скорее всего, сойдут на «нет», так как магазины делают ставки на онлайн-продажи.

«Речь идет о создании цифрового профиля потребителя, когда будет возможность заносить мерки, полученные с помощью 3D-сканера, в личный кабинет. Человек сможет подбирать максимально подходящий размер определенного бренда и определенных лекал», — цитирует Шишкина «Московский Комсомолец».

Дизайнер считает, что эти сервисы улучшаться к осени, а к концу года приобретут массовость.

В пресс-службе крупного онлайн-магазина изданию сообщили, что в пунктах выдачи заказов одновременно может находиться только один клиент. В помещениях проводят уборку с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, непосредственно в пунктах выдачи примерки запрещены. Покупатель может примерить вещь дома и вернуть то, что не подошло.

Эксперты отмечают, что санитарно-защитные нормативы в российских магазинах не отменяются, и покупателям придется их соблюдать.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в столичном регионе наметился пик распространения коронавирусной инфекции, но в других областях России он должен наступить через пару недель, сообщает RT. По мнению ученого, причиной тому стало то, что с конца апреля в Москве и Подмосковье значительно увеличилось число тестов, выявляющих коронавирусную инфекцию. В результате медикам удалось оперативно выявить и изолировать людей с COVID-19 на самых ранних стадиях.