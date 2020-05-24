Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Киев, 24 мая. Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман заявила, что Россия непобедима, когда вместе с ней Украина. По ее мнению, ее страна раньше была «козырем континента», в которой могли существовать люди с разной культурой, верой, языками и убеждениями.

Соответствующее мнение Анна Герман высказала, отвечая на вопрос о том, в чем состояла главная проблема «Партии регионов». Как пояснила экс-депутат, фракция выступала за нейтральный статус страны и партнерство с РФ в целом.

«Хотя был этот путь евроинтеграции, но по большему счету «Партия регионов» была близка к тому выбору, чтобы Украина была мостом между Россией и Западом, и это даже было в нашей президентской кампании», — заявила она в эфире NewsOne.

Она отметила, что вместе с тем мировые тренды шли по иному вектору, желая «ослабить Россию через Украину». При этом Герман пояснила, что «когда Украина с Россией, Россия непобедима». Как сказала политик, определенные политические силы в мире якобы желали «вить веревки» из России, сделав ее более податливой. Ради этого было решено «оторвать» Украину от РФ.

Герман также пояснила, что именно роль Украины, как моста между Европой и Россией была самой выгодной. Однако заинтересованные политические структуры считали иначе.

«Это была наша концепция, и это была основная и правильная концепция, потому что такая роль Украины в геополитике является для нее самой выгодной. Однако это не было в интересах власть имущих этого мира», — сказала она.

Напомним, ранее Герман заявила, что продажа украинской земли зарубежным корпорациям может спровоцировать в стране «кровавые народные восстания» против новой власти. Она указала на то, что Украину никто не пустит в Европейский союз и НАТО, поскольку никто не хочет помочь стране.