Адвокат Лолиты подал в полицию заявление на ее бывшего мужа

Москва, 24 мая. Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин подал заявление в полицию на бывшего супруга артистки Дмитрия Иванова. Об этом сообщил СМИ сам юрист.

В четверг ряд изданий сообщил, что бывшего мужа Лолиты госпитализировали с травмами, врачи оценивали состояние мужчины как «удовлетворительное». При этом Иванов уверял, что с ним все в порядке и отказывался комментировать сообщения о своей госпитализации.

По данным СМИ, Иванов также «недвусмысленно намекнул», что к инциденту причастен адвокат Лолиты. Жорин расценил такое заявление как клевету. Позже Иванов уточнил, что с ним произошел несчастный случай. Однако адвокат его бывшей супруги обратился в правоохранительные органы.

«Сегодня я подал на Иванова заявление в полицию за клевету в свой адрес. За этим должна последовать проверка, в рамках которой, надеюсь, и выяснится, что с ним произошло на самом деле», — цитирует Жорина «СтарХит».

Иванов и Милявская официально развелись в конце апреля текущего года, хотя давно не жили вместе. Долгий бракоразводный процесс связан с желанием артистки признать брак фиктивным и лишить бывшего мужа российского и израильского гражданства.

По словам Иванова, он подал заявление на бывшую жену. Мужчина пояснил, что таким образом хотел доказать реальность своего брака с Милявской. Иванов подчеркивал, что готов пойти на все, чтобы Лолита ответила за свои высказывания.

Развод Иванова и Лолиты называют самым громким расставанием 2020 года. Красивая на экране картинка оказалась далека от реальности. По слухам, Иванов вел себя неподобающим образом по отношению к супруге и изменял ей, будучи в браке. В Сети продолжают всплывать новые переписки Иванова с разными женщинам, где он писал сообщения интимного характера.