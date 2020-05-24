Эксперт заявил, что Москва и Подмосковье единственные прошли пик заболеваемости COVID-19

Москва, 24 мая. В столичном регионе России наметился пик распространения коронавирусной инфекции. В других областях страны он должен наступить через пару недель. К такому мнению пришел кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По мнению ученого, причиной тому стало то, что с конца апреля в Москве и Подмосковье значительно увеличилось число тестов, выявляющих коронавирусную инфекцию. В результате медикам удалось оперативно выявить и изолировать людей с COVID-19 на самых ранних стадиях. При этом вырос процент бессимптомных носителей вируса.

«В результате пик наступил раньше, а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости», — пояснил Тавадян РИА Новости.

Он также отметил, что выход на плато в Северо-Западном федеральном округе, то есть в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Кавказском федеральном округе будет продолжительным и плавным. При этом высока вероятность, что снижение показателя заболеваемости продлится до конца лета. Эксперт заявил, что не стоит ждать того, что вирус исчезнет совсем. По мнению Тавадяна, для людей COVID-19 станет обыденностью.

Напомним, ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николая Брико назвал условия для остановки распространения коронавируса в России. По его мнению, для этого необходимо, чтобы 95% населения выработали иммунитет, но достигнуть этого можно только при помощи вакцинации, сообщает телеканал RT.