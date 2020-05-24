Туристический сезон в Турции может быть продлен из-за пандемии

Москва, 24 мая. В этом году из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции туристический сезон в Турции может быть продлен. Об этом сообщил глава Ассоциации туроператоров страны Фируз Баглыкайя.

Он поясняет, что страна ожидает прибытия туристов из России только во второй половине лета, то есть июле или августе. Однако сколько россиян приедет — сказать сейчас трудно. Отмечается, что турецкие туроператоры ожидают наплыва гостей из других стран с августа и особенно в сентябре и октябре. Специалисты предполагают, что россияне из-за эпидемиологической обстановки смогут приехать позже. При этом первые туристы ожидаются из Японии, Китая, Южной Кореи и арабских стран.

«Затем начнется турпопоток из стран Европы. Затем, думаю, откроется Россия — может, в конце июля или августе», — цитирует Баглыкая РИА Новости.

Напомним, ранее политолог Дмитрий Абзалов пришел к выводу, что открытия основных туристических направлений не стоит ждать как минимум до середины лета текущего года. По мнению эксперта, процесс восстановления туристической активности будет происходить постепенно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Как можно раньше открыться для посещения попытаются страны, зависящие от летнего туризма. Это, например, Греция, Италия, Турция.