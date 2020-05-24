Успенская показала фото с Бабкиной после выписки

Москва, 24 мая. Популярная исполнительница шансона Любовь Успенская поделилась фотографией с артисткой Надеждой Бабкиной, которая не так давно оправилась после тяжелой болезни. Снимок певица опубликовала в социальной сети Instagram.

Надежда Бабкина вместе с Любовью Успенской участвовала в телепередаче «Сегодня Вечером». Позже закулисное фото было опубликовано на страничке исполнительницы шансона.

«Программа посвящена моей дорогой @ngbabkina. Я безумно ее уважаю и люблю! За тонкую душу, за умение поддержать в сложных ситуациях, и словом, и делом. За то, что она действительно неповторимая! Как артист, как человек!» — говорится в подписи к фото.

Поклонники восхитились красотой певиц.

«Две красивые женщины, которые с каждым годом только краше и краше», — написала одна из подписчиц Успенской.

В начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с двусторонней пневмонией. Врачи диагностировали у нее тяжелую форму болезни. По словам артистки, у нее было повреждено 80% легких. Но 70-летняя звезда узнала об этом, только когда ее переводили из реанимации в обычную палату.

«Когда решили перевести меня из реанимации в палату — они так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать — 5% жизни тебе оставалось», — вспомнила диалог с медиками звезда.

Бабкина уже выписалась из больницы и вместе с сыном ездит на реабилитационные процедуры в госпиталь «Лапино». По словам артистки, она прекрасно себя чувствует и активно работает.