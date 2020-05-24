Бабкина рассказала о тяжелой болезни сына

Москва, 24 мая. Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, что ее сын Данила заболел пневмонией почти одновременно с ней. По словам певицы, лечение заболевания ее наследнику далось тоже нелегко.

В начале апреля Бабкина была срочно госпитализирована в частный медицинский центр. Она рассказывала, что перед тем, как оказаться на лечении, почувствовала помутнение. Ей хотелось спать, было трудно дышать, сжималось сердце. Врачи диагностировали тяжелую форму пневмонии. Оказалось, что у звезды повреждены практически 80% легких. Неделю артистка находилась в коме, а затем ее здоровье стало улучшаться. Она провела в медучреждении 31 день и 1 мая оказалась дома.

После того, как Бабкина пришла в себя, она узнала, что госпитализирован был и ее сын Данила.

«У меня в это время Данила заболел — то же самое. Причем, очень сильно. Его забрали. Болел тяжело, три недели пролежал. Мы практически в одно время и вышли из госпиталя», — приводит слова Бабкиной StarHit.

Она также отметила, что невестка сына не заболела и все это время находилась с детьми.

Напомним, ранее Бабкина рассказала, что была на грани смерти, когда болела пневмонией. По ее словам, врачи предупредили ее, что ей оставалось 5% жизни.