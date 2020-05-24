Российский космонавт рассказал о «самом крутом аттракционе» на Земле

Москва, 24 мая. Российский космонавт Иван Вагнер назвал «самым крутым аттракционом» на планете выведение на орбиту на космическом корабле «Союз». Мнением он поделился с борта Международной космической станции (МКС) в ходе трансляции, которая велась на сайте Роскосмоса.

Космонавт впервые оказался на околоземной орбите. По его словам, больше всего в первом полете ему запомнилось выведение на орбиту.

«Больше всего (запомнилось) — это выведение. Я бы сказал, это самый крутой аттракцион на нашей планете», — заявил Вагнер.

Также космонавту запомнились выполняемые двигателями российского космического корабля коррекции орбиты.

«Раздается резкий хлопок и после этого уже идет гул двигателя и перегрузка нарастает», — поделился Вагнер, который в апреле прибыл на МКС вместе с другим российским космонавтом Анатолием Иванишиным и американским астронавтом Кристофером Кэссиди на пилотируемом корабле «Союз МС-16».

Ранее Роскосмос сообщил, что на МКС зафиксировано повышение концентрации бензола. Соединение токсично и канцерогенно, оно входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.

Позже близкий к NASA источник сообщил, что причиной происшествия мог стать сбой в газоанализаторах. Датчики показали повышение концентрации бензола только на американском сегменте Международной космической станции. Газоанализаторы российской части МКС не зафиксировали отклонений, поэтому рассматривается возможность сбоя американского оборудования.