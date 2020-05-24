Ящик печенья и бочка варенья для «оппозиционных» плохишей. Колонка Голоса Мордора

Похоже, что по поводу ситуации с коронавирусом в России в американских политических кругах царит самая настоящая истерика. Чем это обусловлено? Я не знаю. Наверное, в том числе, и банальной завистью. Ведь, несмотря на все громкие заголовки, типа «Россия не справилась с коронавирусом», кто справился, а кто — нет, видно невооруженным взглядом. Около ста тысяч жертв коронавируса, вымершие дома престарелых, морги-рефрижераторы у больниц, братские могилы и восьмизначное число безработных точно не в России. Первой попыткой рассказать «правду» о России была явно скоординированная и заказная массовая атака американских СМИ, в которых практически одновременно вышли статьи о том, что официальная статистика в России якобы не соответствует действительности и сильно занижена. Статьи, разумеется, вообще без какой-либо приличной фактологии. А на фига она нужна, эта фактология, раз в атаку идут такие монстры «правды и свободы слова»? Как-никак вековая история, авторитет, так что уж будьте добры верить. А кто не поверит — тот апологет Путина, да и вообще, вполне возможно, российский шпион.

Но и этого оказалось мало. Истерика-то знатная, долгоиграющая. Тем более что в России кривая заболеваемости начала медленное движение вниз, а смертность удается удерживать на очень небольшом уровне. У США таких хороших новостей куда меньше. И вот тут происходит чудесное — в США решают бороться с «российской пропагандой и дезинформацией» не снаружи, а изнутри, с помощью местных несостоявшихся шуцманшафтеров, полицаев и Мальчишей-Плохишей. Благо такой публики в России хватает. Ведь свобода и демократия — отличная жирная почва для того, чтобы подобные твари плодились и размножались. В общем, Госдепартамент США, объявляет грант — ни много ни мало целых 250 тысяч полновесных американских долларов. За доклад о «дезинформации России в области здравоохранения». Если перевести это на человеческий язык — четверть миллиона баксов тому, кто сочинит лучшую небылицу на тему того, как в России все плохо с коронавирусом. Знают же черти, куда бить! Настоящий «российский оппозиционер» из штанов выпрыгнет за такие огромные деньги. Продолжатели «славных» традиций тридцати сребреников и ящика печенья с бочкой варенья готовы за такие бабки не то что лживенький доклад накропать, а продать всех своих друзей и родственников оптом, не говоря уж о стране.

Кое-кто, похоже, узнал о гранте заранее. Например Люба Соболь уже отметилась мощным твитом о ситуации в Ярославле якобы со слов бывшей пациентки одной из больниц. Твит начинается словами: «Трупы стояли десятками у дверей моей палаты». Браво, Люба! Но нужно больше! Слишком мало ада. Тем более что наверняка конкуренция в оппозиционной среде сейчас ого какая — прям вижу, как тысячи хомячков уткнулись в клавиатуры своих ноутбуков и десктопов и строчат, строчат, строчат… А в головах — заветная четверть миллиона долларов от заокеанского хозяина! Как можно упустить такой шанс? Но что-то мне подсказывает, что определиться с победителем сего конкурса лжецов и предателей Госдепу США будет очень трудно. И проблема все та же – в фактах. Ведь на самом деле больных очень много. Никто не отбирает у них телефоны, они все сидят в социальных сетях, общаются со знакомыми и родными. Поток информации такой, что вот просто никакая цензура с ним справиться не в состоянии. И — никаких тебе шокирующих новостей! Да, кое у кого есть недовольство, есть жалобы, но вот так, чтобы что-то уж совсем шокирующее — нет. Ничего.

Да, конечно, косяки в российском здравоохранении имеются. И со статистикой на местах кое-кто иногда не совсем честен. Как, например, в Дагестане. Но только эти факты очень быстро становятся известны общественности, и скрывать их никто не собирается. Да и на общие цифры по стране это влияет не очень сильно. Но вот именно это Госдеп США интересовать не будет. Ему подавай побольше горяченького, жареного, вот как например у Любы Соболь. А еще наверняка подсуетится «Альянс врачей» личного офтальмолога Алексея Навального Анастасии Васильевой. Там тоже мастера лгать и манипулировать. Правда, с кривыми ручками, но это и не важно. Главное, чтобы ложь была понаглее и послаще для щедрых господ из Госдепа.

Конечно, 250 тысяч долларов для США вообще мизерная сумма. Но все-таки, может быть, можно было найти ей куда лучшее применение в самой стране? Спасти кого-то, купить масок врачам, раздать лекарств бездомным - применений масса. А то вот этот аттракцион невиданной щедрости для российских «оппозиционеров» - это же деньги на ветер и курам на смех. Все равно никто не поверит, да еще и засмеют, причем тыча мордами в факты. Но, похоже, и Госдеп США взял в оборот знаменитую формулу Навального «Вы не рефлексируйте, вы распространяйте». Ох, господа, зря вы это затеяли.

