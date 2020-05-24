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Ким Чен Ын появился на публике впервые за три недели

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Ким Чен Ын предложил новый курс для укрепления ядерных сил страны

Пхеньян, 24 мая. Глава КНДР Ким Чен Ын на очередном заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи предложил меры по усилению ядерного сдерживания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в соответствии с требованиями государственного военного строительства и развития предложен новый курс для управления ситуациями в условиях «турбулентности».

«Выдвинуты новые курсы на дальнейшее укрепление силы сдерживания ядерной войны и приведения в высшую степень боеготовности стратегических сил страны. И приняты важные меры для решительного повышения способности нанесения огневого удара артиллерии Корейской народной армии», — говорится в сообщении агентства.

Также участники заседания отметили отдельные недостатки северокорейской армии и обсудили пути их исправления.

Напомним, 11 апреля корейский лидер провел заседание политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики. 2 мая в Интернете появились фотографии с церемонии открытия предприятия по производству удобрений, где Ким Чен Ын торжественно разрезает ленточку. Несмотря на слухи об ухудшении здоровья, северокорейский лидер выглядел на фото вполне здоровым и жизнерадостным.

Слухи о возможных проблемах со здоровьем или даже смерти Ким Чен Ына стали появляться после того, как верховный руководитель Северной Кореи пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. В общей сложности Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение 20 дней.

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