Академик рассказал, при каком условии россияне станут неуязвимыми для коронавируса

Москва, 24 мая. Академик РАН, эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал, при каком условии население России станет неуязвимым для коронавируса.

Эксперт выразил надежду на появление вакцины от коронавируса в ближайшее время. Академик отметил, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) защитить людей от инфекции с воздушно-капельным путем передачи способна только массовая вакцинация. Гарантированно неуязвимость россиян обеспечит 95-процентный охват, подчеркнул Брико.

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц», — цитирует академика «Парламентская газета».

Брико уточнил, что говорить о защищенности населения можно, когда коллективный иммунитет составит 60-70 процентов. В этом случае эпидемический процесс будет развиваться «с гораздо меньшей активностью и интенсивностью», отметил он.

О вспышке нового вида коронавируса в китайском городе Ухань власти КНР уведомили ВОЗ в последний день 2019 года. На фоне быстрого прогресса болезни организация объявила пандемию. К настоящему моменту подтверждена смерть более 342 тысяч людей с коронавирусом по всей планете. Общее количество случаев заражения по данным Университета Джонса Хопкинса (США) превысило 5,3 млн.

В России выявлено почти 336 тысяч заболевших и зафиксировано более 3,3 тысячи летальных исходов.