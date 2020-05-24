Лоза посоветовал «бедствующим» артистам, как заработать во время пандемии

Москва, 24 мая. Композитор Юрий Лоза заявил, что в отличие от рядовых граждан, у артистов должны остаться накопления, которые позволят им не бедствовать. Так музыкант прокомментировал слова российского продюсера Иосифа Пригожина, который пожаловался на бедственное положение артистов в период пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Пригожин заявил, что из-за эпидемии COVID-19 деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления. По его словам, даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать. Аналогичной точки зрения придерживается танцор Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан.

«Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег», — пояснил Лоза в интервью газете «Вечерняя Москва».

По его словам, от последствий пандемии страдают абсолютно все. Лоза пояснил, что сам получает пенсию в 12 тысяч рублей, которой не хватает даже на оплату коммунальных услуг. При этом он посоветовал попробовать заработать, публикуя статьи в онлайн-изданиях, монетизируя песни в Сети, а также получая деньги за авторские исполнения.