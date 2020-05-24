Киркоров рассказал, кому перечислит деньги от продажи своей одежды

Москва, 24 мая. Певец Филипп Киркоров заявил, что перечислит деньги от продажи своей одежды на благотворительные нужды.

«Главная цель — не просто продать, а продать побыстрее и перечислить деньги на благотворительные цели — ветеранам и волонтерам», — заявил исполнитель в эксклюзивном интервью телепередаче «Центральное телевидение» на канале НТВ.

Киркоров отметил, что ранее уже делал благотворительные перечисления. Артист добавил, что рад возможности помогать людям.

Оставшийся без концертов исполнитель превратил свою гардеробную в онлайн-магазин. Купить себе плащ или толстовку короля российской эстрады может любой желающий. Все вещи представлены в размере XXL, цены находятся в диапазоне от пяти тысяч рублей за футболку до 120 тысяч рублей за костюм-тройку.

Ранее стало известно, что в конце апреля Киркорову на день рождения подарили шелковые простыни и именные сапоги. Из-за пандемии коронавируса «торжества» прошли в домашних условиях. К звезде приехала его близкая подруга певица Ани Лорак. Однако Киркоров пообещал «накрыть поляну» для всех друзей после карантина.

На день рождения артисту подарили много подарков. В эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» он уточнил, что среди презентов оказались хрусталь за 150 тысяч рублей и шелковые простыни за 50 тысяч. Кроме того, Киркорову преподнесли костюм за 150 тысяч и рубашки за 50 тысяч рублей.

Особенным подарком стали именные сапоги, которые певец сразу же примерил.