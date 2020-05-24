Ученые из Сингапура спрогнозировали дату окончания пандемии в мире

Вашингтон, 24 мая. Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна сделали вывод, что пандемия коронавирусной инфекции в мире окончится примерно к концу этого года, а в США распространение заболевания победят к осени. Об этом пишет американское издание The New York Post со ссылкой на исследования ученых.

Для получения соответствующих данных ученые использовали специальную математическую модель, которая описывала бы динамику инфицирования и выздоровления людей по всему миру.

«США могли бы побороть коронавирус в конце сентября, а весь мир может ожидать, что пандемия останется позади, уже в декабре», — пишет NYT.

При этом отмечается, что прогнозы ученых являются лишь предположительными, поэтому странам не стоит спешить со снятием ограничений. Стоит отметить, что ранее сингапурские ученые предсказали и окончание эпидемии коронавируса в России в период с июня по сентябрь 2020 года. Однако после они отказались от своих слов.

Напомним, ранее различные страны мира начали ослаблять ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции. Так, например, Эквадор планирует возобновить авиасообщение с 1 июня. На первом этапе будет задействована лишь треть рейсов.А в штате Нью-Йорк разрешили собрания до 10 человек. Раньше скопления допускались только на религиозных службах, пишет газета «Известия».