Москвич рассказал, как ему удалось разговорить захватчика заложников в «Альфа-банке»

Москва, 24 мая. Мужчина, захвативший накануне в субботу банк в Москве, не координировал свои действия и, возможно, имел проблемы с психологическим здоровьем. К такому выводу пришел один из посетителей банка Фёдор Пименов, оказавшийся в заложниках.

По словам мужчины, во время инцидента ему удалось наладить контакт с злоумышленником. Как пояснил Пименов, он начал практиковать свои познания в психологии после того, как грабитель ворвался в помещение кредитной организации и забаррикадировал дверь. Необходимые навыки в общении москвич почерпнул из книг. Пименов отмечает, что ему удалось заболтать преступника и выяснить, что у того «не все в порядке с головой».

«Психологический портрет… парень словно после жесткого расставания. Он не мог скоординировать свои действия и движения, что он хочет от ситуации. Он ничего как такового не хотел: не хотел навредить и взять ничего не хотел. Просто хотел какой-то правды», — приводит слова Пименова телеканал RT.

Мужчина попытался больше общаться с грабителем, успокоить и войти в доверие. По его словам, им удалось «поработать со всеми его вопросами и возражениями и провести маленький психологический сеансик». Захваченному в заложники Пименову удалось узнать, что у грабителя было много событий в жизни, пагубно повлиявших на него.

Напомним, ранее Следственный комитет РФ опубликовал фрагмент допроса задержанного в Москве захватчика банка. На нем мужчина признал вину, однако пояснить мотив своих действий он не смог.

Ранее задержанный рассказал, что был дважды судим за угон и грабеж. Ему 34 года, он уроженец Нижневартовска, в Москве работал грузчиком. Захват отделения банка на Земляном Валу произошел днем 23 мая. Мужчина угрожал взорвать помещение. По словам источника, он утверждал, что находится в сложной жизненной ситуации, и требовал большую сумму денег, пишет газета «Известия».