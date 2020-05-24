Захарова раскритиковала США за нежелание обсуждать претензии по ДОН

Москва, 24 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала США за нежелание обсуждать претензии по Договору по открытому небу (ДОН).

По ее словам, каждые полгода Вашингтон придумывал новые объяснения, которые готовили общественное мнение к его действиям.

«Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить, и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать», — подчеркнула Захарова в эфире телепередачи «Своя правда» на канале НТВ.

Ранее президент США Дональд Трамп без каких-либо доказательств заявил, что РФ якобы «не придерживается» условий ДОН. Позже американское посольство в Москве передало МИД России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу страны из Договора по открытому небу, сообщает RT.

В министерстве отвергли обвинения США и назвали решение Вашингтона прискорбным шагом. В дипломатическом ведомстве напомнили, что соглашение в свое время заключили по инициативе американской стороны, и подчеркнули, что договор является важнейшим звеном системы европейской безопасности.

Союзники по НАТО призывали США не выходить из Договора по открытому небу, считая его ключевым фактором «в обеспечении прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе». Об этом сообщило греческое агентство АМНА со ссылкой на свои источники.

Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что НАТО становится соучастницей операции по разрушению Договора по открытому небу, безответственно занимая позицию США.