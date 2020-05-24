Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Грозный, 24 мая. Сегодня мусульмане всего мира встречают праздник Ид аль-Фитр или Ураза-байрам. По традиции в этот день совершаются массовые молитвы и многолюдные гуляния, однако в этом году они будут отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Ураза-байраму предшествовал продолжительный 30-дневный пост, который называется месяцем Рамаданом. Согласно приданиям, его установил пророк Мухаммед в 624 году.

В этом году священный праздник всех мусульман пройдет без традиционных массовых мероприятий. С призывом остаться дома и отметить праздник в кругу семьи ранее выступил президент РФ Владимир Путин, а также многие муфтии. Мусульманам рекомендуют отказаться от массовых мероприятий и не собираться в этот день большими компаниями. Кроме того, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в Москве и других регионах России мечети будут закрыты в праздничные дни для верующих. Тем не менее, молитвы не прекратятся и будут транслироваться в Интернете.

Напомним, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-байрама. Видеообращение он опубликовал в своем официальном Telegram-канале. Кадыров отметил, что это было непростое время для всех из-за распространения пандемии. Однако, по словам главы региона, в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году, а родившихся за эти четыре месяца больше.