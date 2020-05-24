Посольство РФ призвало Bloomberg принести извинения за «очередную дезинформацию»

Вашингтон, 24 мая. Российское посольство в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за «очередную дезинформацию» из-за материала о рейтинге президента РФ Владимира Путина. Свою позицию дипломаты изложили на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

Ранее Bloomberg со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовало график, на котором отмечено снижение рейтинга главы государства в апреле до 27%. Автор материала пишет, что рейтинг Путина якобы «снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом».

Позднее ВЦИОМ заявил, что уровень доверия Путину составляет 67-68%, а позитивная оценка его работы — 61-63%. При этом электоральный рейтинг президента России ВЦИОМ в последний раз давал в 2018 году.

В дипмиссии отметили, что рассчитывают на порядочность редакции агентства и призвали принести своей аудитории извинения.

«Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что «создается устойчивое впечатление», что в Bloomberg статьи пишут для создания «ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России».

Это не первый случай, когда дипмиссия обращает внимание на публикации агентства. Ранее после заявления российского посольства Bloomberg исправило данные о количестве больничных коек в России, сообщила газета «Известия». В дипмиссии требовали опровержения материала, в котором автор поменяла местами графики статистических данных Всемирного банка.