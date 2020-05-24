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ВОЗ сообщила о 5 млн зараженных COVID-19 в мире

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ВОЗ сообщила о 5 млн зараженных COVID-19 в мире

Женева, 24 мая. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано более 5 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на ночь воскресенья, 24 мая, выявлено 5 103 006 случаев COVID-19, при этом 333 401 пациент с коронавирусом скончался​​​. В ВОЗ отмечают, что за последние сутки были зафиксированы 109 536 новых случаев заражения и 5 663 летальных исхода. Самое большое количество заражений по-прежнему регистрируется в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, ранее ВОЗ включила в перечень перспективных вакцину от коронавируса, которая разрабатывается специалистами Московского государственного университета имени Ломоносова. Несколько прототипов поливалентного препарата против коронавирусов биологи разработали на основании вирусов растений. Об этом пишет газета «Известия».

ВОЗ сообщила о 5 млн зараженных COVID-19 в мире

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