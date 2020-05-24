ВОЗ сообщила о 5 млн зараженных COVID-19 в мире

Женева, 24 мая. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано более 5 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на ночь воскресенья, 24 мая, выявлено 5 103 006 случаев COVID-19, при этом 333 401 пациент с коронавирусом скончался​​​. В ВОЗ отмечают, что за последние сутки были зафиксированы 109 536 новых случаев заражения и 5 663 летальных исхода. Самое большое количество заражений по-прежнему регистрируется в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, ранее ВОЗ включила в перечень перспективных вакцину от коронавируса, которая разрабатывается специалистами Московского государственного университета имени Ломоносова. Несколько прототипов поливалентного препарата против коронавирусов биологи разработали на основании вирусов растений. Об этом пишет газета «Известия».