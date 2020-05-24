Киркоров показал, как «напрудил в штаны»

Москва, 24 мая. Российский певец Филипп Киркоров снял жесткое видео, в котором посмеялся над модными в Сети «челленджами» и своим участием в рекламе различных товаров. Запись исполнитель опубликовал в соцсети Instagram.

По сюжету, певец за существенную плату принимает решение поучаствовать в «челлендже», но затем оказывается, что ему требуется показать, как он «надул в штаны».

«Когда этот мир свернул не туда? Я впахиваю, как Папа Карло, привлекаю лучших хореографов, лучших режиссеров, чтобы собрать миллионы просмотров, а можно было просто (грубое слово. – Прим. ФАН) в штаны?» — задался вопросом Киркоров.

Тем не менее певец выполняет условия контракта, так как уже взял полную предоплату.

В ролике Киркоров прошелся по ряду других популярных в Сети тем. Например, пригрозил затянуть пояс и посидеть «на гречке и устрицах». При этом местами Киркоров высказывается довольно жестко. Однако, поклонники встретили запись с восторгом.

«Так оно и есть: годами работаешь, а потом чувак мочится в штаны и оказывается, что это работает. Филипп, ты красавец!» — написал zapashny.ru.

«Хорошо высмеял современные челленджи» — одобрила fervent_1.

«А классно видео сделал. Филипп не перестает удивлять», — отметил один из подписчиков звезды.

Нашлись и те, кому запись не понравилась. Некоторые подписчики отмечали, что «не готовы к такому трэшу», взывали к певице Алле Пугачевой, чтобы она вернула коллегу на путь истинный, и призывали «больше не наливать» исполнителю.

Ранее Киркоров вспомнил, как 35 лет назад впервые вышел на сцену. Артист признался, что до этого в том же театре он впервые увидел примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, и отметил, что дебют его творческой жизни начался с песни Владимира Шаинского «Московские ритмы» и болгарского композитора Тончо Русева «Панаири».