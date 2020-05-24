Кадыров опубликовал видеообращение, поздравив мусульман с Ураза-байрамом

Грозный, 24 мая. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-байрама. Видеообращение он опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Кадыров отметил, что это было непростое время для всех из-за распространения пандемии. Однако, по словам главы региона, в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году, а родившихся за эти четыре месяца больше. Рамзан Кадыров также отметил, что благодаря соблюдению мер и согласию в обществе, чеченскому народу удалось пережить эпидемию.

«Пусть милостивый Аллах примет ваши посты, ответит на все молитвы и благие дела, вознаградит вас наивысшим благом и укрепит ваш иман на праведном пути последователей Корана и Сунны! Да здравствует мой любимый чеченский народ!» — сказал Рамзан Кадыров.

Напомним, ранее в Сети стала распространяться информация, что Кадыров с подозрением на коронавирус был доставлен в Москву. Гендиректор спортивного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров эту информацию опровергнул, подчеркнув, что Рамзан Кадыров находится в Чечне и пребывает в добром здравии.

Позже спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сплетнями сообщения о болезни главы республики Рамзана Кадырова и призвал не беспокоиться о его здоровье.