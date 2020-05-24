Заразившийся COVID-19 футболист «Спартака» Бакаев рассказал о самочувствии

Москва, 24 мая. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхан Бакаев заявил, что хорошо себя чувствует, несмотря на выявленный у него COVID-19. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Instagram.

По его словам, заболевание проходит без видимых симптомов.

«Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку. В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного, и мы вновь вернемся к своей нормальной жизни», — написал футболист.

Чемпионат России по футболу приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичное решение приняли футбольные власти подавляющего большинства стран Европы и Азии. Ожидается, что премьер-лига возобновится 21 июня.

Ранее нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк посоветовал россиянам со всей серьезностью отнестись к своему здоровью. Он назвал «дурачками» людей, которые не верят в реальность угрозы, исходящей от коронавируса. В свою очередь, супруга Погребняка рассказала о своих страхах из-за болезни мужа.

«Мы выходили на улицу, но ни с кем не контактировали. Где мы подцепили — неизвестно», — сказала Мария.

О вспышке нового вида коронавируса стало известно в последний день 2019 года. Очагом инфекции стала китайская Ухань. На фоне быстрого прогресса болезни ВОЗ объявила пандемию. К настоящему моменту подтверждена смерть более 340 тысяч людей с коронавирусом по всей планете. Более 3300 летальных исходов зафиксировано в России.