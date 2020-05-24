Рябков заявил, что слова США об использовании РФ полетов в рамках ДОН вызывают хохот

Москва, 24 мая. Заявление администрации президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы могла использовать наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений, вызывают хохот. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, эпизодические пролеты над той или иной территории с аппаратурой наблюдения, происходили так что нельзя было повысить четкость изображения. Кроме того, на борту самолета открытого неба находились представители наблюдаемой страны.

«Когда администрация президента США Дональда Трампа в своих сумбурных и нелогичных объяснениях относительно собственного решения вдруг заявляет, что самолеты открытого неба Российской Федерации использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, это вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах​​​», — пояснил Рябков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

При этом Рябков отметил, что самолеты американцев в свою очередь в России «много лет летали не над пляжами и парками».

Напомним, 21 мая американский лидер Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по открытому небу. Как заявили в Вашингтоне, решение вступает в силу через шесть месяцев. Позже в МИД РФ заявили, что данное решение является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности, сообщает телеканал RT.