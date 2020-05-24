Бывший однокурсник рассказал о захватчике банка в Москве

Москва, 24 мая. Алексей Барышников, пытавшийся захватить заложников в московском банке, в студенческие годы был нормальным адекватным человеком. Об этом рассказал его бывший однокурсник по имени Антон.

Он рассказал, что в свое время тесно общался с будущим злоумышленником. Антон отмечает, что его однокурсник был «веселым парнем», которому не была свойственна жажда наживы.

«Мы достаточно плотно общались в течение пяти лет учебы и около двух лет после (окончания института) … И он был нормальным, адекватным человеком, который всегда охотно шел на контакт … Можно сказать, веселым парнем … Он никогда не шел на конфликт … и … не гнался за деньгами», — сказал мужчина.

Ранее стало известно о захвате заложников в отделении «Альфа-банка» в российской столице. Злоумышленник поначалу не выдвигал никаких требований. Однако после он заявил, что хочет увидеть Ольгу Бузову. Якобы певица что-то у него украла. Нападавший был задержан. Правоохранители опубликовали видеозапись его допроса. Мотивы нападения остались не выясненными.

«Хотел узнать правду», — пояснил захватчик.

В свою очередь, в банке заявили, что расценивают инцидент как нападение «городского сумасшедшего». Происшествие прокомментировал и заложник.