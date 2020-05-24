Жители Новосибирска устроили вечеринку в центре города во время пандемии

Новосибирск, 24 мая. В период всемирной пандемии коронавирусной инфекции жители Новосибирска решил устроить незаконную массовую вечеринку прямо в центре города. На стихийном мероприятии грубо нарушались рекомендации по соблюдению социальной дистанции и проведению массовых мероприятий.

Известно, что мероприятие прошло на так называемой «ресторанной улочке», которая расположена за гостиницей «Центральная». Видео, на котором снята массовая вечеринка, вскоре попало в Сеть и вызвало бурное обсуждение среди местных жителей.

Как пояснил представитель одной из сетей новосибирских ресторанов, видео было сделано вчера вечером сотрудником. Он шел мимо и снял пятничное гулянье. По его словам, то, что происходит в Новосибирске, и удивляет, и расстраивает одновременно, сообщает телеканал «Звезда».

Авторы видео также обратили внимание властей города на происходящее, отметив мэра города и главу региона. Напомним, пандемия коронавируса привела к «чудовищному» положению дел у российских артистов. Такую оценку озвучил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что из-за эпидемии COVID-19 деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления.