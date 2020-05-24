Беглов возрождает кузницу кадров в Петербурге

Вашингтон, 24 мая. Американский ученый и бизнесмен Илон Маск заявил, что с удовольствием изучает русский язык. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Twitter.

Маск довольно часто размещает посты на русском языке на протяжении последних нескольких лет. Один из подписчиков отреагировал на очередной такой пост фотографией пшеничного хлеба. Он подписал снимок популярным мемом «Как тебе такое, Илон Маск?»

Основатель Tesla ответил, что с удовольствием изучает русский язык. В ходе дальнейшей дискуссии ученый проявил себя и как знаток русских поговорок. На вопрос одной из подписчиц он ответил словами «когда рак на горе свиснет».

Маск уже успел нелицеприятно высказаться на русском язык об одном из американских чиновников. Он назвал «скучным идиотом» бывшего министра труда Соединенных Штатов.

Кроме того, Маск положительно отзывался о работе российских инженеров и хвалил их достижения. Публикации маска на русском языке в Twitter стали поводом для подозрений в работе на русскую разведку.