Журналисты назвали лучшие боевики для домашнего просмотра

Москва, 24 мая. Составлен список лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик» для домашнего просмотра. С список вошли такие кинокартины, как «Час пик», «Джон Уик» и «Крепкий орешек».

По словам экспертов, данные фильмы могут радовать даже при повторном просмотре. Первой в списке идет бессмертная классика, фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом, спасающим в большом небоскребе заложников от захватчика, которого играет Алан Рикман. Также, согласно рекомендациям, в первую очередь стоит посмотреть «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. В список также вошел и фильм Майкла Бэя 1996 года «Скала» с Шоном Коннери и Николасом Кейджем. Основный действия кинокартины разворачиваются в тюрьме «Алькатрас». В топ лучших боевиков также попал «Час пик» 1998 года с Джеки Чаном и Крисом Такером.

Среди сериалов лучшими была названа многосерийная кинокартина «Каратель», который относится к культовой вселенной Marvel, пишет портал Vtomske.ru.

Напомним, ранее автомобильные кинотеатры стали спасением для россиян, которые из-за режима самоизоляции временно не могут посмотреть фильмы на большом экране. Такую замену закрытым залам придумали в Калининграде и Новосибирске. Еще в конце марта по рекомендации Минкультуры кинотеатры в России начали массово закрываться из-за вируса. Весь апрель и часть мая графики, показывающие, сколько билетов купили зрители на то или иное кино, оставались на нулевых отметках.