Около 30 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом

Москва, 24 мая. COVID-19 подтвержден у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов. Об этом сообщает источник в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Уточняется, что в общей сложности в Звездном Городке 64 пациента. У 17 есть симптомы ОРВИ и пневмонии. В Агентстве добавили, что ситуация постепенно нормализуется, число зараженных уменьшается, а количество выздоровевших растет, передает РИА Новости.

Ранее нападающий «Урала» Павел Погребняк признался, что заразился COVID-19. Футболист критично оценил мнение людей, подвергающих сомнению опасность коронавируса.

«Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. А кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок», — цитирует экс-игрока «Штутгарта» RT.

Погребняк поблагодарил за поддерджку актера и любителя футбола Михаила Боярского.