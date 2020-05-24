Трамп назвал слабые стороны Байдена

Вашингтон, 24 мая. Президент США Дональд Трамп не смог назвать положительных качеств кандидата Джозефа Байдена, который является его наиболее вероятным соперником на предстоящих выборах. По словам главы Белого дома, бывшего вице-президента США «никогда не считали умным человеком».

Соответствующее заявление Трамп сделал во время своего интервью, которое он дал американской журналистке Шерил Аткиссон. Фрагмент ответа на вопрос, какие положительные качества Байдена он мог бы назвать, был опубликован в ее Twitter.

«Я бы сказал, что это опыт. Но на самом деле у него нет опыта, потому что, как я думаю, он не помнит, что делал вчера. Какой может быть опыт?» — отметил Трамп.

При этом президент США сказал, что может рассуждать о слабых сторонах Байдена целый день.

Напомним, что Трамп стал третьим президентом в истории США, кому объявили импичмент. По мнению демократов, глава Белого дома задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына Байдена. Сам глава Белого дома утверждал, что всего лишь требовал от украинских властей усилить борьбу с коррупцией в стране. 5 февраля Сенат США оправдал Трампа по всем пунктам обвинения.