Глава Палаты представителей Ливии отказался признавать Президентский совет ПНС

Триполи, 23 мая. Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что отныне не признает легитимность Президентского совета так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Как сообщает телеканал 218News, политик призвал к объединению страны и выступил за справедливое распределение доходов от газа и нефти. Салех также отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела государства.

По его мнению, необходимо сформировать в Ливии Правительство единства, которое объединило бы три части государства.

Кроме того, он предложил уменьшить на 20% зарплату депутатов, министров и всех, у кого она составляет больше 3000 ливийских динар.

Ранее эксперты указали на желание Турции усилить вмешательство в Ливии за счет поддержки Вашингтона. Агрессия Анкары в африканской стране продолжается. Турецкие власти снабжают вооруженные формирования так называемого Правительства национального согласия наемниками и вооружением.