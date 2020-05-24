Мисмари: ЛНА перераспределяет силы, чтобы отойти от жилых кварталов Триполи

Триполи, 24 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) обратилась к жителям Триполи в связи с перегруппировкой сил. Генерал-майор Ахмад Мисмари в своем заявлении подчеркнул, что ЛНА не отступает, а перегруппировывает силы, чтобы избежать жертв среди мирного населения ливийской столицы.

«Ливийская армия, безусловно, является национальным институтом, представляющим Восток, Запад и Юг; она выражает интересы всех сторон, племен и жителей Ливии», — сказал Мисмари.

Он добавил, что армия – это не «наемники, сражающиеся ради денег, или сирийские наемники, приезжающие в Ливию, чтобы затем сбежать по морю».

Генерал-майор ЛНА выразил убеждение, что граждане Ливии смогут отличить правду от лжи, а протурецкие боевики не получат поддержку местного населения.

По словам Мисмари, Ливию превратили «в пашню, из которой торговцы извлекают доход». Он призвал ливийских граждан отличать правду от лжи и ливийцев, которые спасают страну от терроризма, от тех, кто продал ее президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и «восхваляет турок».

Ранее эксперты указали на желание Анкары усилить вмешательство в Ливии благодаря поддержке США.

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