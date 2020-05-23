За последние сутки в Москве 59 человек скончались от коронавируса

Москва, 23 мая. В течение последних суток в Москве скончались 59 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.

«Оперативный штаб напоминает, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — говорится также в сообщении.

Напомним, ранее более 50 тысяч жителей Москвы прошли тест на наличие антител к коронавирусу, которые были выявлены у 12% обследованных граждан. Как сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, понимание того, каким образом формируется популяционный иммунитет, поможет подготовиться к возможной второй волне COVID-19. Об этом сообщает телеканал RT.