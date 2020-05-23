Следователи показали допрос захватчика банка в Москве

Москва, 23 мая. Задержанный в Москве уроженец Тюменской области, который сегодня захватил заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном валу, дал признательные показания. Видео с допросом мужчины опубликовал Следственный комитет России на своем официальной YouTube-канале.

Судя по видео, кадры бали сделаны после того, как подозреваемый ознакомился с материалами уголовного дела и признался в содеянном. Однако на просьбу следователя пояснить мотивы содеянного он ответить не смог.

«Хотел узнать правду», — заявил подозреваемый.

Напомним, днем 23 мая неизвестный захватил заложников в центре Москвы. Изначально мужчина не выдвигал никаких условий, подчеркивая, что деньги ему не нужны. Позже он заявил, что хочет увидеть Ольгу Бузову, которая якобы у него что-то украла. В результате операции спецслужб все заложники были освобождены, а нападавший задержан. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Позже представители банка пояснили, что расценивают захват неизвестным мужчиной отделения организации в Москве как «выходку городского сумасшедшего». Они отметили, что сотрудники банка сработали четко по инструкции, вовремя нажали тревожную кнопку. По словам представителя банка, пообщаться с сотрудниками организации пока не удалось, но им позвонит руководство «Альфа-банка».