Боевики в Сирии открыли огонь в провинциях Идлиб и Латакия

Дамаск, 23 мая. Боевики запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Икко в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Дадих, два обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта ХАС в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации», — сообщает ЦПВС РФ.

Отмечается, что на протяжении суток подконтрольные Турции вооруженные формирования соблюдали режим прекращения огня, установленный в Идлибской зоне деэскалации в рамках договоренностей Москвы и Анкары.

19 мая боевики также открыли огонь в провинции Идлиб. Под обстрел попал населенный пункт Дахр-Эль-Кебир. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.