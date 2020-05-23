Депутат Рады Медведчук назвал Саакашвили проводником политики внешнего управления

Киев, 23 мая. Глава исполнительного комитета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится на придуманной должности и является очередным проводником политики внешнего управления. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук

По словам Медведчука, Саакашвили за годы работы на Украине не смог проявить себя как человек, который может принести пользу стране.

«Естественно, надо бы сказать, что поживем — увидим, но и сегодня является очевидным, что пользы никакой ни власти, ни тем более стране или украинскому народу Саакашвили на этом посту, который ему искусственно создали, не принесет», — заявил депутат в эфире телеканала RTVI.

Он также отметил, что пока не ясно, сможет ли экс-президент Грузии работать при Зеленском. Однако главный вопрос остается в том, что данный человек может делать, пояснил Медведчук. Он отметил, что председатель исполнительного комитета по реформам в Украине является придуманной должностью, которая не влияет на другие ветви власти.

Напомним, глава Украины утвердил грузинского политика на должность руководителя исполнительного комитета Национального совета реформ. Саакашвили отметил, что Зеленский ожидает от него улучшения налогового законодательства и завершения таможенной реформы. В офисе президента добавили, что на Саакашвили возложена «координация сотрудничества с международными организациями».

Ранее Саакашвили назвал основную проблему страны, которой, по его мнению, является отсутствие всякого управления, пишет газета «Известия».