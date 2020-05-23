Звезда Netflix Хана Кимура умерла в 22 года

Токио, 23 мая. Японская рестлер Хана Кимура умерла в возрасте 22 лет. Об этом сообщает сайт Variety. Обстоятельства смерти девушки выясняются. Известно, что за несколько дней до трагедии Кимура публиковала тревожные записи в социальных сетях. Она писала, что «больше не хочет быть человеком».

Поклонники Ханы предполагают, что рестлер могла стать жертвой буллинга в Сети. Кимура начала спортивную карьеру в 2016 году. Рестлингом профессионально занималась и ее мать. Девушка также снималась в шоу «Дом с террасой», доступном в Netflix.

Летом 2019 года умер рестлер Адриан Маккаллам из Соединенного Королевства. За день до смерти он опубликовал печальный пост в Twitter.

«Однажды ты в последний раз примешь пищу, в последний раз вдохнешь запах цветов, в последний раз обнимешь друга. Ты можешь не знать, что делаешь это в последний раз, поэтому нужно со страстью делать все, что любишь», — процитировал спортсмен сериал «Жизнь после смерти».

Ранее стало известно о смерти заслуженного деятеля искусств РСФСР Владимира Голуба на 83 году жизни. Артист умер после продолжительной болезни.

«На 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Александрович Голуб (1937–2020)», — сообщается на сайте Александровского театра.

Также «Газета.ru» сообщала, что итальянский пианист, дирижер и композитор Эцио Боссо умер в возрасте 48 лет. Музыкант на протяжении девяти лет боролся с неизлечимой болезнью. Боссо говорил, что палочка помогает ему «маскировать боль».