МВД Украины раскрыло подробности смерти депутата Рады

Киев, 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал подробности смерти депутата Рады Валерия Давыденко, который сегодня был обнаружен с огнестрельным ранением. В настоящее время полицейские проводят необходимые следственные действия, пояснил замглавы МВД.

«Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что по факту гибели депутата проводится комплекс необходимых следственных действий для выяснения обстоятельств гибели. Снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом происшествия. Ранее местными СМИ сообщалось, что тело Давыденко было обнаружено уборщицей. Рядом с мужчиной был найден пистолет.

Депутат Верховной рады Украины был избран по 208 округу в Черниговской области, самовыдвиженец, беспартийный, член депутатской группы «Доверие». Напомним, первым о смерти Давиденко в субботу сообщил другой депутат Верховной рады Украины Илья Кива, пишет газета «Известия».