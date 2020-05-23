Политолог Рар назвал Турцию основным поставщиком мигрантов в Европу

Москва, 23 мая. Основным источником потока мигрантов, прибывающих в Германию, является Турция. Данная страна стала основным «лагерем» для тех, кто хочет попасть в Европу. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Специалист отметил, что на время распространения пандемии коронавирусной инфекции, европейские СМИ перестали обращать должное внимание на беженцев, которые продолжают прибывать к ближайшим границам ЕС. Однако подобное «информационное затишье» может быть взрывоопасно, считает Рар.

Он отметил, что не смотря на все сложности, Германия на сегодняшний день пытается справиться с проблемой и помочь находящимся в лагерях людям. В частности, государство обеспечивает детей, оставшихся без родителей. Однако делать это не так просто, поскольку никого данная проблема в настоящее время не интересует. При этом, основным поставщиком мигрантов по-прежнему остается Турция, отмечает политолог.

«Однако идущие оттуда потоки можно назвать управляемыми, так как в рамках действующего соглашения между Брюсселем и Анкарой число переходящих европейскую границу мигрантов строго регулируется», — цитирует Рара «Парламентская газета».

Напомним, в апреле в ЕС наметилось серьезное ужесточение миграционной политики на фоне распространения COVID-19, сообщал телеканал RT. Так, например, В Греции закрыли на карантин миграционные лагеря и приостановили действие программ по переселению. На время перестали принимать беженцев также Австрия, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.