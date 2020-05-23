Военные США испытали лазерное оружие против беспилотников

Москва, 23 мая. Американские военные провели в Тихом океане испытания лазерного оружия, применив его против беспилотников. Видеоролик с испытаний размещен в YouTube.

Тестирование прошло еще 16 мая, но его результаты стали известны только сегодня. Лазер был установлен на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, располагающегося в окрестностях базы Перл-Харбор.

Газета «Взгляд» сообщает, что пушка была изготовлена в лаборатории ВМС США. Разработка происходила на основе твердотельного лазера компании Northrop Grumman. В ходе испытаний установка уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Проводя в море передовые испытания против беспилотных летательных аппаратов и малых судов, мы получим ценную информацию о возможностях демонстратора системы твердотельного лазерного оружия против потенциальных угроз», — отметил командир корабля Керри Сандерс, передает радио Sputnik.

На видеокадрах можно увидеть, что лазерное оружие размещено на носу судна. Вскоре загорается яркий луч, идущий параллельно водной глади. После этого демонстрируется пораженный пушкой беспилотник.

Ранее американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако в этот раз оно было впервые применено против БПЛА.