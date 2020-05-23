Марков объяснил, зачем США выходят из большинства международных договоров с Россией

Соединенные Штаты Америки практически ничего не теряют от выхода из Договора по открытому небу — у них есть много «товарищей» по военному блоку НАТО, которые все так же смогут выполнять разведывательные полеты над Россией. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор института политических исследований Сергей Марков.

Собеседник ФАН согласился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, который в эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале заявил, что, если после выхода США из договора тот сохранится, «их союзники, наверное, найдут формы, как поделиться информацией». При этом Рябков отметил, что такие шаги со стороны проамерикански настроенных участников соглашения будут «крайне проблемным с политической и юридической точек зрения».

«Дональд Трамп проводит последовательную политику выхода изо всех хоть как-то связывающих руки Соединенным Штатам договоров, — заявил Марков. — Так уже было с соглашениями о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В этом сейчас и заключается их стратегия на международной арене».

Второй и не менее важной, по мнению политолога, причиной является то, что американцам это просто выгодно.

«Суть Договора об открытом небе состоит в том, что все подписавшие его стороны могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга в сопровождении представителя принимающей стороны, — сказал эксперт. — По всей видимости, Соединенные Штаты отныне не хотят, чтобы наши летчики пользовались такой возможностью. В то же время самим американцам для наблюдения за нашей территорией совсем не обязательно летать над ней самостоятельно — это за них могут сделать многочисленные сателлиты, которые все так же состоят в соглашении».

В то же время, убежден собеседник ФАН, сама Россия, даже осознавая все лукавство американской стороны, из Договора по открытому небу не выйдет: в противном случае она не сможет осуществлять полеты над странами Евросоюза, на территории которых также расположены вооруженные силы США, представляющие реальную угрозу безопасности нашей страны.