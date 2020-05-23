Корабли США и НАТО оказались неспособны выполнить боевую задачу в арктическом климате

Москва, 23 мая. Учения НАТО в Баренцево море у границ России обернулись неожиданными последствиями для западных военных. Об этом заявили военные эксперты в комментарии китайскому изданию Sohu.

Поход кораблей США и НАТО в северные воды привел к возникновению ряда технических проблем у военных кораблей. Корабли США и НАТО оказались неспособными выполнить боевую задачу в условиях сурового арктического климата.

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — отмечают эксперты.

Во время похода американские эсминцы покрылись толстым слоем льда, что привело к отказу бортового оборудования и вооружения. Автор статьи отмечает, что неудачные учения США и НАТО у границ России повеселили российских военных, которые наблюдали за маневрами со стороны. При этом у российских военных не возникало подобных проблем.

«Российские корабли используют специальные низкотемпературные покрытия, которые позволяют им быть устойчивыми к воздействию экстремальных температур», — говорится в статье.

Эксперты отмечают, что прошедшие учения наглядно продемонстрировали неспособность ВМС США и НАТО конкурировать с российскими военными в условиях арктического климата.

«Американские военные признались, что их корабли в Арктике часто ломаются и застревают во льдах. Исправить ситуацию могли бы ледоколы, однако американский флот не богат на суда этого типа», — отмечают китайские эксперты.

Стоит отметить, что ранее ВМС США и Великобритании провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. При этом в Пентагоне не скрывали, что ключевой целью учений является «охота» на подлодки Северного флота ВМФ России.