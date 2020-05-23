Кадыров поздравил мусульман с предстоящим праздником Ураза-Байрам

Грозный, 23 мая. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил всех мусульман с предстоящим праздником Ураза-Байрам. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров также выложил небольшой видеоролик с видом на главную мечеть Грозного, за кадром звучит его голос.

«Завершился благословенный месяц Рамадан. В священной Мекке увидели новую Луну и сообщили всем мусульманам радостную весть о наступлении праздника Ураза-Байрам», — написал Кадыров.

По его словам, жители Чечни достойно выдержали трудности, связанные с эпидемией коронавируса. Кадыров попросил у Аллаха сил, чтобы побороть распространение пневмонии COVID-19, поразившее многие страны, сообщает радио Sputnik.

«Поздравляю всех мусульман России с наступившим праздником разговения Ид аль-Фитр! Пусть Милостивый Аллах примет ваши посты, ответит на все молитвы и благие дела, вознаградит вас наивысшим благом и укрепит ваш иман на праведном пути последователей Корана и Сунны!» — заключил Кадыров.

Ранее в СМИ появилась информация о выявлении у Кадырова коронавируса. Сам глава Чеченской республики никак не прокомментировал информацию, однако руководитель регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 Магомед Даудов опроверг эти сообщения, передает «Царьград».