Доктор Мясников назвал реальную статистику по коронавирусу в России

Москва, 23 мая. Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что статистика по выявленным случаям инфицирования коронавирусной инфекцией в России гораздо меньше той, что озвучивается. К такому выводу он пришел, сосчитав последние данные по числу больных.

«Еще немного арифметики. Я сам ежедневно озвучиваю цифры — «всего в России на сегодняшний день 335 тыс инфицированных». Но это не так! Болезнь протекает обычно 7–14 дней. Значит инфицированны на текущий день только те, кто заразился максимум за последние 2 недели», — пояснил Мясников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что остальные люди уже благополучно перенесли инфекцию и приобрели иммунитет. Это не касается тех, кто находится в реанимации с тяжелыми формами заболевания. На основании данных цифр Мясников делает вывод, что на данный момент в стране выявлено 130 тыс инфицированных. Но и эта цифра завышена, так как данные приводятся за две недели, а многие «скидывают» вирус за неделю, поясняет Мясников.

«Остальные 200 тысяч — не инфицированны, не больны. Они здоровы и иммунны! Кто-то перенес на ногах, кто-то выписался из больниц, но здоровы!» — считает врач.

Также он пояснил, что половина выявленных бессимптомны. Это значит, что с симптомами всего 70 тыс человек, а тяжелое течение обнаруживается у 10% больных, то есть у 7 тыс человек, приводит расчеты специалист. Мясников также отметил, что считал в уме и «на коленке». Однако он уверен, что в действительности в стране значительно меньше зараженных, чем это следует из статистики.