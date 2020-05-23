ВМФ РФ разработал новую тактику в ответ на маневры США на «заднем дворе» России

Вашингтон, 23 мая. США обеспокоены новой тактикой борьбы с подлодками НАТО, которую успешно осваивают российские военные. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Неоправданная активности подводного флота США и НАТО в Баренцевом море у границ РФ вынудила российских военных разработать и освоить новую противолодочную тактику.

«Если учесть, что США и их союзники фактически проводят маневры на «заднем дворе» России, вполне логично, что она активизировала свои усилия для освоения новой противолодочной тактики», — говорится в статье.

В ответ на новые вызовы российские военные начали использовать корабельные ударные группы, делая упор на эффективности взаимодействия всех боевых единиц внутри такой группы. Разработка новой тактики началась в 2019 году. К настоящему моменту она полностью готова и протестирована.

«В состав корабельной ударной группы входят несколько малых противолодочных кораблей, и несколько корветов проекта 22160, которые оснащены современными гидролокаторами для обнаружения подводных лодок, торпед и подводных боевых пловцов», — отмечает автор статьи.

При этом корветы способны руководить противолодочными кораблями, которые представляют серьезную опасность для противника, благодаря наличию торпед и глубинных бомб.

Данная концепция вызывала беспокойство в Пентагоне, поэтому американские военные решили заменить устаревшие подлодки класса «Огайо» на новые субмарины. Однако приобретение новых подлодок сделает невозможной обновление других элементов ВМС США, которые также требуют модернизации для «противостояния вызовам» со стороны РФ и Китая.

Стоит отметить, что в начале мая США и Великобритания провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. В учениях приняли участие подводные лодки и противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В ходе учений ВМС США и Великобритании отработали противодействие подводным лодкам условного противника в северной части Норвежского моря, которая примыкает к норвежско-российской морской границе.