حصاد أخبار سوريا في 23 مايو/ايار: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وطائرات مسيرة تابعة للتحالف تحلق قرب الحدود مع تركيا

حصاد اخبار سوريا في 23 مايو / ايار: عدد المصابين بفيروس كورونا في سوريا يبلغ 70 شخصاً ، والطائرات المسيرة تابعة للتحالف الغربي تحلق قرب الحدود مع تركيا

سوريا ، 23 مايو / ايار. وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية تعلن عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلد. حرائق تندلع على خط الحدود بين العصابات الكردية والفصائل المدعومة من أنقرة.

الطائرات المسيرة تابعة للتحالف الغربي تحلق قرب الحدود مع تركيا

أقلعت عشية الطائرات المسيرة تابعة للتحالف الدولي فوق منطقة عفرين بالقرب من الحدود مع تركيا ونفذت غاراة جوية على سيارة مع مسلحين بالقرب من بلدة إسكان. ونتيجة لذلك، مقتل ثلاثة اشخاص على متن السيارة.

ويُزعم أن أحد الضحايا كان القائد الميداني السابق لتنظيم داعش الارهابي ، والمدعو "أبو زكي طيباني". يشار إلى أنه شارك في إعدام مدنيين. وكان الإرهابي يختبئ على أراضي عفرين باستخدام بطاقة تعريف مزورة. لم يتم تحديد هوية القتلى الآخرين.

حرائق في محافظة الرقة على خط الحدود بين الأكراد والفصائل الموالية لتركيا

اندلعت حرائق على خط الحدود بين العصابات الكردية والفصائل المدعومة من أنقرة. انتشر الحريق بقرب من صوامع قرية الشركراك بريف الرقة شمال طريق M4. تفيد موقع مسار أن سبب الحرائق كان اطلاق النار من قبل المسلحين الأكراد. لكن لا يوجد حتى الان المعلومة حول مساحة الأراضي المتضررة.

المناطق الشمالية من الحسكية والرقة المجاورة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة التركية والتشكيلات التي تدعمها خلال عملية "نبع السلام" التي نفذت في الخريف الماضي.

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في سوريا 70 شخصا

اعلنت وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلد. وقد شفي حتى الآن 37 مصابا ، وتوفي أربعة آخرون من الفيروس.

وبحسب وزارة الصحة ، منذ بداية هذا الشهر في سوريا لم يتم تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا. تم تسجيل الحالة الأولى في البلاد في 22 مارس / اذار. تم اكتشاف الفيروس في شخص قادم من الخارج.

قررت قيادة الجمهورية العربية السورية ، وفي وقت سابق ، من أجل كبح الوباء في البلاد ، فرض الحجر الصحي وحظر الحركة بين المحافظات بدون أي حاجة ملحة. بأمر من الرئيس بشار الأسد تم فرض حظر التجول في سوريا على الفور بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

المؤتمر القومي العربي يدعو المجتمع الدولي لدعم سوريا

دعا المؤتمر القومي العربي هيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بالتحرك لإسقاط الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ومايسمى بـ قانون قيصر الأمريكي الذي يعرض الأمن والسلم في سوريا للخطر. وان مفاعيل هذا القانون الجائر تصيب كل الدول التي تساند سورية في مواجهة الجهاديين.

وأشار الأمين العام للمؤتمر مجدي المعصراوي من أن ما يسمى بـ قانون قيصر الذي صوت الكونغرس الأمريكي عليه نهاية العام الماضي يهدف إلى زيادة الضغط على دمشق. فهو متاكد أن استخدام هذه الوثيقة سيصبح جريمة ضد الإنسانية ، لأنها تؤثر على السكان المدنيين للجمهورية العربية السورية. إن المعصراوي على يقين من أن السياسيين الأمريكيين الذين وراء تبني قانون قيصر يجب أن يحملوا المسؤلية ، لأن هذا القانون ينتهك الدستور الأمريكي.