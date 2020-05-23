Самойлова удивила фанатов походом в магазин в заправленных в сапоги панталонах

Москва, 23 мая. Модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова удивила своих подписчиков странным нарядом. Снимок она выложила на своей странице в Instagram.

Обычно 32-летняя девушка радует фанатов весьма стильными кадрами, на которых красивые одеяния сочетаются с ее идеальным телом. Однако в этот раз модель выбрала весьма нетипичный для себя образ.

Отказавшись от эффектных платьев, Самойлова надела ночную рубашку, панталоны, заправив их при этом в обувь. В таком виде она отправилась в магазин.

«Вы должны заценить мой look. Тут у меня пижамка под низом. Тут у меня штанишки, резиновые сапоги и куртка. Это я еду в магазин», — поделилась Самойлова в stories Instagram.

На снимке она красуется перед зеркалом, наложив поверх фото надпись: «Когда карантин».

Несмотря на непривычный наряд, поклонники все равно отметили, что модель выглядит отлично.

Ранее стало известно, что бракоразводный процесс Джигана и Самойловой начнется через месяц. Поклонники звездной пары до конца верили, что развод не состоится, однако слухи о воссоединении оказались преждевременными. Сообщается, что суд уже принял заявление Самойловой и в скором времени начнется его рассмотрение. Несмотря на это, супруги продолжают общение, передает «Подмосковье сегодня».