 Угроза взрыва, захват заложника и Ольга Бузова — что произошло в центре Москвы. ФАН-ТВ

Обычный субботний день, одно из московских отделений «Альфа-Банка», что на Земляном Валу, 41, работает в обычном режиме. Никого не смутил и парень в форме доставщика еды из сервиса Delivery Club, который зашел в банк.

Только вот молодой человек сразу направился в сторону менеджера Алины — мужчина сообщил ей, что у него в рюкзаке бомба, и он намерен взорвать отделение.

Девушка смогла воспользовалась мешканьем злоумышленника, вызвала полицию и успела вывести клиентов банка через черных вход. Мужчина забаррикадировался внутри здания стульями, в его заложниках оказался парень, который пытался выйти на контакт с неадекватным мужчиной.

Сотрудники полиции, быстро прибывшие на место ЧП, сразу же начали переговоры со злоумышленником. А тот в ответ пригрозил взорвать здание, если ему не выдадут крупную сумму денег.

Заложник Федор Пименов завел трансляцию внутри «Альфа-Банка» в Instagram — на кадрах тысячи пользователей увидели лицо преступника, который периодически пил вино из пластикового стаканчика, курил сигареты и был очень нервным.

У двоих мужчин завязался философский разговор о жизни и смерти, о телепортации и душевных переживаниях.

«Бесконечная игра. <…> Мне абсолютно без разницы, что сейчас будет, либо я узнаю правду, либо я хочу, чтобы я погиб», — повторял словно мантру преступник.

«Дальше жить с такой х..ей в голове… <…>Либо я узнаю правду… Потому что я знаю на 99%, что во всей это х..не есть правда. Москва… <…> В Питере хорошо», — продолжал мужчина.

Затем мужчины стали обсуждать Ольгу Бузову, заложнику стало интересно, как девушке удалось стать такой знаменитой, а захватчик заявил, что она непременно должна оказаться здесь и сейчас.

«Нам надо ее сюда, чтобы она рассказала нам всю правду. У меня есть к ней куча вопросов, она причастна ко всему. Она забрала у меня все. Мы никогда не виделись, она меня знает, и я ее знаю. По ощущениям мы с ней знакомы очень давно», — признался злоумышленник.

Звезда «Дом-2» отреагировала сразу:

«Я в шоке просто. Все пишут, что террорист захватил банк и требовал привести меня. <…> Я очень боюсь неадекватных людей, от которых ты не знаешь, чего ожидать», — ответила Ольга.

Сотрудники Росгвардии и полиции оцепили территорию близ банка, а также находящийся рядом 4-й Сыромятнический переулок.

«Мы должны были уезжать, и мы заметили какое-то движение, но поскольку у нас часто перекрывают улицу, то мы сначала просто наблюдали, но когда нашу машину оцепили — мы начали нервничать. Я вышла, попросила отогнать ее, потому что она была уже плотно оцеплена машинами и полицейскими. Мне сказали, что это исключено, все перекрыто, информации о том, что произошло, не было, но сказали, что это надолго. «Мы вообще тут в бронежилетах стоим, так что вы, девушка, отойдите подальше», — ответили сотрудники полиции», — рассказывает Елена.

«Мы видели, что заходил сапер, когда уже «штурмовали», я сам штурм не застал (жалко), но вот саперы очень круто, быстро, оперативно работают», — поделился Константин.

Толпы зевак собрались напротив здания «Альфа-банка», многие не понимали, что происходит, но снимали происходящее на видео, некоторые из них были без защитных масок и перчаток, нарушая тем самым масочный режим в Москве.

В результате грамотно спланированных действий сотрудников полиции и Росгвардии, злоумышленник был задержан, им оказался Алексей Барышников, житель Тюменской области:

«На месте работают сотрудники силового блока, разбираются во всех обстоятельствах произошедшего, выясняют все нюансы. Мужчина — это житель России, он сюда [в Москву] приехал из другого региона, и ответить по каким причинам он это совершил, мы пока не можем, в этом вопросе сейчас разбираемся», — рассказал Владимир Васенин, начальник управления информации ГУ МВД по Москве.

Следственный комитет России уже завел уголовное дело на мужчину по статье 206 УК РФ (захват заложника), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По сообщению СМИ, возможной причиной захвата отделения «Альфа-Банка» стали многочисленные долги и штрафы мужчины на сумму около двух миллионов рублей.