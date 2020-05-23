Одновременные разводы Эмина и Гагариной могут быть вызваны их тайными отношениями

Москва, 23 мая. Расставания исполнителей Эмина Агаларова и Полины Гагариной со своими супругами, произошедшие практически одновременно, дают основания полагать, что артисты имели тайные отношения.

Еще в 2015 году Эмин и Гагарина пересеклись на творческой ниве. Тогда Агаларов предоставил своей коллеге собственный особняк для съемок клипа. Подобной щедрости в отношении других знаменитостей со стороны певца замечено не было. Видео на композицию «Я не буду» получилось довольно чувственным, и после этого контакты звезд становились все более плотными.

Спустя пару лет в СМИ впервые появилась информация о ссорах Гагариной с ее супругом Дмитрием Исхаковым. Еще через год она выпустила совместный с Эмином клип, запомнившийся фанатам весьма откровенными сценами.

Вспомнив данные факты, разводы артистов уже не кажутся случайными, особенно если взять во внимание их синхронность. Учитывая это, складывается впечатление, что Гагарина и Агаларов совместно готовили операцию по смене семейного положения.

Примечательно, что бывшая жена Эмина Алена Гаврилова отказалась комментировать развод, а затем Гагарина уволила экс-мужа из своей компании. Таким образом подтверждается версия о финансовых причинах разрыва их отношений.

Более того, артистов объединяет множество общих интересов. Они оба любят путешествия, детей и фитнес.