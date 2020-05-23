خبير: يجب على العالم أن يشكر الأسد على محاربة الإرهاب في سوريا

دعا المؤتمر القومي العربي المجتمع الدولي إلى مساندة سوريا التي ما زالت حتى الآن تحت ضغط الغرب. وأكد العالم السياسي مايس كوربانوف، لوكالة الأنباء الفيدرالية، أنه يجب على العالم أن يشكر الرئيس السوري، بشار الأسد، على المكافحة الناجحة للإرهابيين.

قانون قيصر

دعا المؤتمر القومي العربي الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية إلى التخلي عن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد والمفروضة على سوريا. بالإضافة إلى ذلك، دعا المشاركون في المؤتمر الغرب إلى على عدم دعم ما يسمى بقانون قيصر، الذي يهدد عملية السلام في سوريا، وتجدر الإشارة إلى أن عواقب هذا القانون غير العادل تصيب كل الدول التي تساند سوريا في محاربة الإرهابيين.

ونوه الأمين العام للمؤتمر مجدي المعصراوي، إلى أن "قانون قيصر"، الذي صوت عليه الكونغرس الأمريكي نهاية العام الماضي، يهدف إلى زيادة الضغط على دمشق. وأكد أنه إذا تم تطبيق هذا القانون فسيصبح جريمة ضد الإنسانية، لأنه يؤثر على الشعب السوري. وشدد المعصراوي على أن السياسيين الأمريكيين الذين يقفون وراء تبني "قانون قيصر" يجب أن يحاسبوا، لأنهم ينتهكون دستور الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكد الأمين العام للمؤتمر في بيان وزعه المكتب الرئيسي للمؤتمر في بيروت على أن القرار حول إجراءات تقييدية جديدة ضد سوريا هو أحادي الجانب وليس لديه أي قوة قانونية.

العالم يجب أن يشكر الأسد

ويعتبر الخبير في أمور الشرق الأوسط، عالم السياسة مايس قربانوف، أن بشار الأسد ينجح في تطوير سوريا، على الرغم من العقوبات الغربية. الرئيس السوري، بدعم من روسيا، لا تقتصر إمكانياته على تطهير معظم الأراضي السورية من المسلحين فقط، بل يستمر أيضا في العمل على نهضة البلاد من أجل حياة أفضل.

وقال العالم السياسي "بشار الأسد يبلي بلاءً حسنا، نتائج العقوبات التي فرضها الغرب في السابق كانت قاسية للغاية. ولكن هناك الصين وإيران وروسيا التي تثبت الآن أن الدول لديها كل الإمكانيات على الخروج من الأزمة تحت وطأة العقوبات. في الواقع، يتم الآن تطبيق عدد كبير من العقوبات ضد إيران. ونفس الشيء مع روسيا، لكن هذه البلدان تتطور. وسوريا ستتطور أيضا".

ووفقا الخبير، يجب على المجتمع الدولي أن يشكر الرئيس السوري على نجاحه في مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.

وأضاف الخبير "أهم شيء الآن هو التخلص مع الإرهابيين في شمال البلاد. ويجب على العالم أن يساعد بشار الأسد في هذا، فلو خسر الأسد في الحرب ضد الإرهابيين، فعندها كان الإرهابيون سيحولون سوريا والعراق إلى دول يسير فيه الأطفال حاملين الأسلحة، وفي رؤوس الناس أفكار متطرفة. اليوم، يجب على العالم أن يشكر بشار الأسد، الذي أوقف أكثر الإرهابيين وحشية على وجه الأرض".