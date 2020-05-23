Китайские эксперты объяснили, почему российскому истребителю Су-57 нет равных в мире

Москва, 23 мая. США могут поплатиться за недооценку возможностей российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Об этом заявили военные эксперты в комментарии китайскому изданию Sohu.

Ранее стало известно, что российские авиаконструкторы намерены отказаться от гидравлических механизмов в системе управления Су-57. Российские специалисты планируют заменить их электродвигателями. Данный шаг позволит значительно снизить радиолокационная видимость истребителя, а также повысить его маневренность и упростить техническое обслуживание самолета.

Военные эксперты издания Sohu отметили, что недавно китайские авиаконструкторы применили данную концепцию при создании истребителя пятого поколения J-20, что дало массу преимуществ перспективному самолету. Они также выразили уверенность, что недооценка российского истребителя американскими специалистами может сыграть злую шутку с США, так как российскому истребителю Су-57 нет равных в мире.

«Запад может сильно пожалеть о недооценке Су-57. Инновация с отказом от гидравлики увеличит эффективность самолета, а разрекламированный США F-35 на его фоне будет выглядеть весьма бледно», — уверены китайские эксперты.

По их словам, замена гидравлики на электродвигатели увеличит грузоподъемность истребителя, благодаря чему Су-57 сможет нести больше вооружения, что делает российский истребитель очень серьезным противником для разрекламированного F-35, который на практике оказался недоработанной и дорогостоящей машиной, передает «ПолитРоссия».

«У Су-57 появилась возможность брать на борт усиленный боекомплект. F-35 больше не конкурент», — отмечают эксперты.

Стоит отметить, что Су-57 значительно превосходит американские F-22 и F-35. При этом превосходство российского истребителя признают даже высокопоставленные военные в США.